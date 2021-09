Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly dévoile les points chauds du Grand Prix des Pays-Bas !

Publié le 1 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Pierre Gasly pense voir le même genre de course lors du Grand Prix des Pays-Bas qu’à Monaco en raison du tracé du circuit et des conditions climatiques.

Avant le Grand Prix des Pays-Bas, Pierre Gasly s’attend à une course proche de celle de Monaco. Avec sûrement un public acquis à la cause du local de l’étape Max Verstappen, dans un pays qui attendait de pouvoir organiser à nouveau un Grand Prix depuis 36 ans. Le pilote français sait donc très bien où il met les pieds et compte s’adapter en conséquence.

« Les qualifications seront particulièrement importantes »