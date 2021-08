Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly revient sur les conditions apocalyptiques à Spa !

Publié le 31 août 2021 à 10h35 par La rédaction

La course n’a duré qu’un tour sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Mais la direction a pris la bonne décision selon Pierre Gasly.

Les fans de Formule 1 vont longtemps se rappeler de ce Grand Prix de Belgique parfaitement inédit. En raison des conditions dantesques, le course n’a duré qu’un tour après plus de trois heures d’attentes alors que la pluie s’abattait fortement sur le circuit de Spa-Francorchamps. Pour Pierre Gasly, la décision de délivrer la moitié des points (car la totalité de ces derniers sont attribués lorsque plus de deux tours sont effectués) lui est restée en travers de la gorge mais le Français respecte toutefois le choix de la direction de course.

« Je pense malheureusement que c'était la bonne décision »