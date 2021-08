Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly est optimiste pour Spa !

Publié le 27 août 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 27 août 2021 à 20h38

Auteur d'une bonne saison (8ème du classement général), Pierre Gasly affirme des ambitions élevées pour le Grand Prix de Spa, dont les essais ont débuté ce vendredi.

Pierre Gasly confirme cette saison qu'il fait partie d'une nouvelle génération de pilotes talentueux. En 2020, Gasly s'était imposé au Grand Prix d'Italie, sa première victoire sur un circuit de Formule 1. S'il n'a pas gagné de Grand Prix cette année (avec tout de même un podium à Bakou !), le pilote d'Alpha Tauri figure à une belle huitième place au classement général du championnat du monde de F1.

Gasly ambitieux pour SPA