Formule 1 : Alain Prost rend un vibrant hommage à Verstappen !

Publié le 4 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2021 à 19h39

Auteur d'une excellente saison Max Verstappen talonne Lewis Hamilton et peut donc rêver à un premier sacre mondial en F1. Tombé sous le charme de Max Verstappen, Alain Prost n'a pas tari d'éloges à son égard.

Max Verstappen confirme bien qu’il est l’un des plus grands talents de son époque en Formule 1. Le Néerlandais, qui reste sur deux troisièmes places d’affilée avec Red Bull en 2019 et 2020, semble aujourd’hui disposé à titiller Lewis Hamilton avec sa 2e place au classement du championnat du monde, à 3 petits points de l’Anglais. Max Verstappen a d’ailleurs gagné plus de GP cette année que Lewis Hamilton (6 contre 4).

Alain Prost adule Max Verstappen