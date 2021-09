Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff interpelle la FIA après le Grand Prix de Belgique

Publié le 4 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix de Belgique a été perturbé par la météo le week-end dernier, la Commission F1 va se réunir en octobre pour discuter de l’attribution des demi-points. Un sujet sur lequel souhaite débattre Toto Wolff.

Avec un circuit de Spa – Francorchamps gorgé d’eau, le Grand Prix de Belgique a grandement été perturbé le week-end dernier. Les dix premiers ont, ainsi, obtenu la moitié de leurs points après une course de deux tours derrière la voiture de sécurité. Cela a provoqué des critiques de plusieurs pilotes dont Lando Norris, mais aussi le directeur de Red Bull, Christian Horner. En octobre, la Commission F1 va se réunir pour discuter de la règle des demi-points, et Toto Wolff a un avis sur la question.

« Nous sommes tous des racers dans l’âme »