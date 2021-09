Formule 1

Formule 1 : Ricciardo annonce la couleur avant la Grand Prix des Pays-Bas !

Publié le 3 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Plutôt satisfait de sa course en Belgique, Daniel Ricciardo a la volonté de réaliser une nouvelle belle performance lors du Grand Prix des Pays-Bas.

Le Grand Prix de Belgique était unique en son genre. Confrontés à des conditions climatiques dantesques, les pilotes ont été contraints de ne réaliser qu’un seul tour de piste au circuit de Spa-Francorchamps. Malgré tout, Daniel Ricciardo a obtenu une belle 4ème place et a récolté 6 points. Le pilote australien s’est montré satisfait de sa progression lors des qualifications et espère rééditer une bonne performance lors du Grand Prix des Pays-Bas.

« C’était certainement un pas dans la bonne direction »