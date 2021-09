Formule 1

Formule 1 : Le message fort d'Ocon à Alonso avant le GP des Pays-Bas !

Publié le 3 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Pointant à la 3ème place après les essais libres 2 du Grand Prix des Pays-Bas, Esteban Ocon avoue se sentir bien mais sait que le révélateur arrive dans le week-end.

Après sa victoire lors du Grand Prix de Hongrie, Esteban Ocon a pu profiter d’un mois de repos. Et à la suite de la course inédite vécue par les pilotes sur le circuit de Spa-Francorchamps, place désormais au Grand Prix des Pays-Bas. Le Français a pris le 3ème place des essais libres 2. De quoi avoir de belles perspectives pour la suite du week-end. Le pilote de l’écurie Alpine s’est montré satisfait et espère continuer sur cette lancée.

« Les nouvelles sont bonnes, même si c’est demain (samedi) que ça compte »