Départ de Mbappé : Bras de fer annoncé au PSG !

Alexis Brunet

Le suspense est terminé, c'est maintenant officiel : Kylian Mbappé a annoncé qu'il allait quitter le PSG à l'issue de la saison. Les dirigeants parisiens vont maintenant devoir affiner leur recherche du remplaçant du Français. Luis Enrique aimerait que cela soit Xavi Simons, mais l'opération est loin d'être facile. Le Néerlandais aimerait rejoindre le Barça et il pourrait même aller au bras de fer.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé va donc quitter Paris à l'issue de la saison. Luis Campos va avoir la lourde tâche de réussir au mieux la succession du Français. Le conseiller football parisien a déjà certaines pistes, dont une qui plaît particulièrement à Luis Enrique.

Luis Enrique veut le retour de Xavi Simons

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG et notamment Luis Enrique souhaitent plus que tout le retour de Xavi Simons. Le Néerlandais n'a pas encore donné sa décision finale et il devrait le faire prochainement. Un rendez-vous entre les différentes parties aura lieu normalement à la fin de la saison.

Simons prêt à aller au bras de fer pour rejoindre le Barça ?