Après la désillusion, l’OM interpelle les supporters

Seulement trois jours après l'élimination en demi-finale de Ligue Europa, l'OM a rendez-vous avec Lorient au Vélodrome. Le match face aux Merlus est très important pour les Marseillais dans le cadre de la qualification pour une coupe d'Europe. Le club phocéen aura donc grandement besoin de ses supporters et Jean-Louis Gasset leur a envoyé un message en conférence de presse.

Jeudi soir, l'OM s'est fait éliminer en demi-finale de Ligue Europa, à cause d'une défaite 3-0, face à l'Atalanta Bergame. Mais les Marseillais n'ont pas le temps de s'apitoyer sur leur sort, car la Ligue 1 reprend ses droits et le club phocéen a grandement besoin de points.

Gasset veut une victoire pour son dernier match au Vélodrome

Dimanche, l'OM reçoit le FC Lorient pour son dernier match de la saison au Vélodrome. Présent en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a affirmé que son équipe devait se racheter devant ses supporters. Le technicien marseillais veut une victoire pour son dernier match devant le public phocéen. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « C'est le match de la survie pour eux, et pour nous c'est le match du rachat. Pour le moment, tout ce qu'on a fait au stade Vélodrome devant notre public magique, on l'a quasiment bien fait. J'ai été l'entraîneur de l'OM neuf matchs. Demain c'est mon 10e match. Jamais de ma vie je n'ai vu des ambiances pareilles. J'espère que demain, on va fêter ensemble une victoire en championnat. »

Gasset lance un appel aux supporters