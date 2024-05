OM : L'enfant du pays rend hommage à Gasset !

La rédaction

C’est une fin tragique qui a été réservée à l’Olympique de Marseille. Si tout restait à faire dans cette demi-finale retour de Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame, l’OM a été inexistant jeudi soir. Sèchement battus 0-3, les hommes de Jean-Louis Gasset engendrent de nombreuses réactions, mais José Anigo a malgré tout tenu à rendre hommage à l'entraîneur de l'OM.

Après le Paris-Saint Germain mardi, c’est l’Olympique de Marseille qui a pris la porte en Coupe d’Europe. Déterminés à arracher leur billet pour la finale de la Ligue Europa, les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang ont été surclassés par une belle équipe de l’Atalanta, qui n’a laissé aucune chance à l’OM. Si le match aller avait été disputé et laissait entrevoir de belles choses pour les Phocéens, cette seconde manche loin de leur base a été sans suspens. Dans un entretien accordé à l’Équipe , José Anigo, natif de Marseille et pur produit de l'OM, est revenu sur ce paradoxe.

« On a vite compris que cet OM avait deux visages »

Joueur puis entraîneur de l’Olympique de Marseilleau cours de sa carrière, Anigo a tenu à mettre en lumière la différence de niveau affichée par les Marseillais lorsqu’ils évoluent à l’extérieur : « À la mi-temps, nous avions déjà la radiographie du match. On a vite compris que cet OM avait deux visages, l'un à domicile, l'autre à l'extérieur. Au Vélodrome, c'est bouillant, c'est extraordinaire, ça pousse et les joueurs haussent leur niveau grâce à cette atmosphère, mais loin du Vélodrome, ça n'a plus rien à voir. Ce n'est plus la même équipe. C'est un changement radical. » a constaté José Anigo.

« Gasset a tiré le maximum de ce groupe »