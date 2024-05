Mercato - PSG : Une équipe de folie promise à Mbappé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a lâché une véritable bombe ce vendredi. Le capitaine de l'équipe de France a annoncé son départ du PSG à l'issue de la saison. Les Rouge-et-Bleu n'ont pas réussi à le convaincre de rester, contrairement à 2022. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi avait fait des promesses alléchantes à la star de 25 ans pour qu'elle prolonge son contrat dans la capitale cette année-là.

C’était annoncé depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Ce vendredi, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a révélé qu’il allait quitter le PSG à l’issue de la saison. Le club de la capitale n’a pas réussi à le faire changer d’avis, malgré la volonté des dirigeants parisiens de réaliser le même coup qu’en mai 2022.

Le PSG avait réussi à convaincre Mbappé de prolonger en 2022

Cette année-là, Kylian Mbappé était annoncé avec insistance sur le départ et tout indiquait qu’il allait signer au Real Madrid. Finalement, le PSG a officialisé la prolongation du capitaine de l’équipe de France à la surprise générale. Mais deux ans plus tard, la rupture semble être totale entre Kylian Mbappé et la direction parisienne, en partie à cause de promesses non-tenues.

Al-Khelaïfi lui avait promis une grosse équipe