Formule 1 : Quand Pierre Gasly est invité à quitter AlphaTauri !

Publié le 7 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Séduit par les prestations de Pierre Gasly chez AlphaTauri, le manager général de la F1 Ross Brawn estime que le Français doit changer d'écurie à l'issue de la saison.

Il y a un an, Pierre Gasly décrochait la victoire lors du Grand Prix d’Italie. Depuis, le pilote d’AlphaTauri enchaine les bons résultats. Le week-end dernier, Pierre Gasly l’a prouvé en terminant à la quatrième place, sur le circuit de Zandvoort. Des résultats qui impressionnent le manager général de la F1, Ross Brawn, estimant que l'heure du départ a peut-être sonné.

« Il ne pourra pas rester chez AlphaTauri si l’opportunité de revenir dans l’équipe d’usine Red Bull ne se présente pas »