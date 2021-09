Formule 1

Formule 1 : La patron de Williams félicite Russell après son arrivée chez Mercedes !

Publié le 7 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 7 septembre 2021 à 19h36

Le pilote Williams, George Russell, a signé un contrat chez Mercedes pour la saison prochaine. Une nouvelle qui a été applaudie par le PDG de Williams, Jost Capito.

Après l'annonce de l'arrivée de Valtteri Bottas chez Alpha Roméo, George Russell a signé, ce mardi, dans l’écurie allemande, Mercedes. Après la nouvelle, le pilote Williams a reçu de nombreux messages, de la part du directeur de Mercedes, Toto Wolff, de son futur coéquipier, Lewis Hamilton, mais aussi du PDG de Williams, Jost Capito.

« Nous sommes ravis pour lui, de le voir rouler chez Mercedes »