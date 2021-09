Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s'enflamme pour l'arrivée de George Russell !

7 septembre 2021

La saison prochaine, Mercedes remplacera Valtteri Bottas, qui sera chez Alfa Romeo, par George Russell. Toto Wolff a commenté cette nouvelle.

C'est désormais officiel ! George Russell s'est engagé en faveur de Mercedes en vue de la saison prochaine. Au lendemain de l'annonce d'Alfa Romeo d'engager Valtteri Bottas, l'écurie de Lewis Hamilton a officialisé la nouvelle qui a déjà réjoui le pilote britannique. « George est un excellent exemple pour tous les enfants que les rêves deviennent réalité lorsque vous les poursuivez de tout votre cœur. Grâce à un travail acharné, il a à juste titre mérité sa place dans notre équipe. J’ai hâte de le voir grandir en tant que pilote avec cette grande équipe et de travailler avec lui pour élever Mercedes encore plus haut », a confié Hamilton. Toto Wolff est aussi très content de sa venue.

Wolff heureux de la venue de Russell