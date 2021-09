Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton s'enflamme pour l'arrivée de Georg Russell !

Publié le 7 septembre 2021 à 15h35 par A.M.

Alors que Mercedes a engagé George Russell pour remplacer Valtteri Bottas, Lewis Hamilton se réjouit de voir débarquer son compatriote à ses côtés.

C'était un secret de Polichinelle, mais c'est désormais officiel. Au lendemain de l'annonce d'Alfa Romeo d'engager Valtteri Bottas, Mercedes a officialisé le nom de son remplaçant. Sans surprise il s'agit de George Russell. Le jeune pilote britannique brille au volant de sa modeste Williams avec laquelle il multiplie les performances. C'est donc en toute logique que Mercedes a décidé de miser sur George Russell, couvé par l'écurie allemande depuis plusieurs années, pour épauler Lewis Hamilton. Ce dernier est d'ailleurs ravi d'accueillir son compatriote.

«J’ai hâte de travailler avec lui»