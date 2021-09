Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s'enflamme après sa victoire aux Pays-Bas !

Publié le 5 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Vainqueur ce dimanche du Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen s’est exprimé sur sa victoire du jour.

Max Verstappen a maîtrisé sa course de A à Z ce dimanche. En remportant son Grand-Prix à domicile, le Néerlandais a notamment repris la tête du championnat à Lewis Hamilton, avec trois longueurs d’avance (224,5 points contre 221,5.) Le pilote Red Bull a devancé les deux Mercedes, celles du Britannique Lewis Hamilton et du Finlandais Valtteri Bottas. Max Verstappen s’est réjoui de cette performance après la course.

« C’est une journée incroyable »