Formule 1

Formule 1 : La mise au point d'Aston Martin sur l'avenir de Vettel !

Publié le 4 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Sebastian Vettel obtient des résultats corrects avec la monoplace d'Aston Martin. L'écurie est satisfaite et souhaiterait même conserver son pilote allemand.

L’Allemand Sebastian Vettel relance sa carrière avec Aston Martin. L’ancien champion du monde restait sur un exercice 2020 particulièrement difficile avec une 13e place sous les couleurs de la Scuderia Ferrari. Une performance en deça des attentes italiennes, qui a conduit au départ de l’ancien pilote de Red Bull. Avec sa nouvelle écurie, Sebastian Vettel a décroché un podium en Azerbaidjan, où il a terminé 2e.

Vettel va continuer avec Aston Martin !