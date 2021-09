Formule 1

Formule 1 : Red Bull affiche ses craintes pour la suite !

Publié le 6 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Si Red Bull peut compter sur Max Verstappen, la suite pourrait s'avérer difficile. La direction craint même une remontée de Lewis Hamilton.

Max Verstappen réalise une saison de haute volée. Le Néerlandais a déjà remporté 7 Grand Prix et a repris la tête du championnat du monde de Formule 1 devant Lewis Hamilton grâce à sa victoire au GP des Pays-Bas. Verstappen a 3 points d’avance sur l’Anglais. Mais la suite pourrait s’annoncer particulièrement difficile avec les GP de Monza, Sotchi et Istanbul.

Red Bull craint la suite