Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton salue Valtteri Bottas après l'annonce de son départ !

Publié le 6 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 6 septembre 2021 à 22h36

Ce lundi, Valtteri Bottas a signé chez Alfa Roméo en vue de la saison prochaine. Par la suite, le pilote finlandais a valorisé le travail d’équipe avec son coéquipier, Lewis Hamilton. Ce dernier lui a répondu.

Valtteri Bottas s'apprête à quitter Mercedes pour rejoindre Alfa Roméo à l'issue de la saison. Après l'annonce de ce transfert, Valtteri Bottas a salué le travail de son écurie actuelle et de Lewis Hamilton, son coéquipier : « Travailler avec Lewis a été un privilège et un grand défi sportif, et l’harmonie dans notre relation a joué un grand rôle dans les championnats des constructeurs que nous avons remportés en tant que coéquipiers. » Lewis Hamilton a répondu à cet hommage.

Hamilton heureux d’avoir travaillé avec Bottas