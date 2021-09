Formule 1

Formule1 : Fernando Alonso heureux de sa prestation au Grand Prix des Pays-Bas !

Publié le 5 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Fernando Alonso a fini 6ème du Grand Prix des Pays-Bas après avoir bataillé avec les autres pilotes. De quoi satisfaire l'Espagnol.

C’était une course difficile, mais Fernando Alonso a bien fini ! Le pilote espagnol a terminé 6ème, en se battant avec les Ferrari et son coéquipier, Esteban Ocon. Lors des premiers virages, le pilote Alpine a dû se battre et aller au contact de son coéquipier français. Fernando Alonso a terminé la course entre Charles Leclerc (5ème) et Carlos Sainz Jr (7ème), en se confrontant à eux durant ce Grand Prix des Pays-Bas.

« J’ai pris les risques qu’il fallait »