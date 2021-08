Formule 1

Formule 1 : L'objectif très élevé de Fernando Alonso !

Publié le 31 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Onzième du classement général, Fernando Alonso réalise une bonne saison pour son retour, mais l'Espagnol voit plus loin.

A 40 ans le double champion du monde Fernando Alonso fait son grand retour en F1 après deux ans d’absence. Avec l’écurie Alpine, le vétéran espagnol réalise de belles performances notamment au Grand Prix de Hongrie où il a fini à la 4e place, une véritable performance combinée à la victoire de son coéquipier Esteban Ocon. 11e au général, Alonso ne compte pas s’arrêter là.

Alonso ambitieux pour l'année prochaine