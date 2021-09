Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes... Le message fort de Bottas avant son départ !

Publié le 6 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Ce lundi, Valtteri Bottas a signé chez l’écurie italienne, Alfa Roméo, en vue de la saison prochaine. Le pilote finlandais a évoqué ses cinq années passées chez Mercedes, au côté de Lewis Hamilton.

Alors que Kimi Raikonnen prendra sa retraite à l'issue de la saison, Alfa Romeo a déjà trouvé son successeur : Valtteri Bottas. Chez Mercedes, le Finlandais a décroché, pour le moment, neuf victoires, 54 podiums et 17 poles positions. Valtteri Bottas retient d'ailleurs de très bons moments de son passage dans l'écurie.

« Cela aura été un privilège de travailler avec Lewis Hamilton »