Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff propose une véritable révolution !

Publié le 4 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Champions sept fois d'affilée chez les constructeurs, Mercedes et son directeur Toto Wolff portent une voix qui pèse en F1. Y compris pour évoquer des changements de règlement.

Mercedes s’est peu à peu imposé comme l’une des plus grandes écuries de l’histoire de la Formule 1. Les Allemands viennent de remporter les sept derniers titres de champion du monde constructeur, bien aidés par leur pilote star Lewis Hamilton. 2019 fut l’année d’une véritable consécration avec leurs deux pilotes - Hamilton et Valtteri Bottas - aux deux premières places ! Alors forcément avec un tel pedigree, Mercedes s’est imposé comme une voix qui compte dans le milieu de la Formule 1.

Wolff veut un changement radical dans les règles de la F1