Formule 1

Formule 1 : Le rôle d'Hamilton dans le choix du prochain pilote Mercedes !

Publié le 10 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Mercedes a engagé Georges Russell pour remplacer Valtteri Bottas, en tant que coéquipier de Lewis Hamilton. L'Anglais nie toute influence dans ce choix.

Après 5 ans de collaboration, Valtteri Bottas quitte son coéquipier Lewis Hamilton. Ensemble le duo aura permis à Mercedes d’asseoir une domination débutée avant l’arrivée du Finlandais (à l’époque où Nico Rosberg était le coéquipier de l’Anglais). Pour remplacer Bottas, Toto Wolff a décidé de miser sur le jeune espoir Georges Russell. Une nouvelle ère s’ouvre donc pour l’écurie allemande.

Hamilton n'a pas pesé dans le choix