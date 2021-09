Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas réagit à son transfert

Publié le 9 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Valtteri Bottas va quitter Mercedes pour rejoindre Alfa Romeo. Une nouvelle étape dans la carrière du Finlandais, qui s'annonce excitante selon lui.

Valtteri Bottas va donc quitter Mercedes après 5 années de bons et loyaux services. Coéquipier idoine pour Lewis Hamilton, il a vu l’Anglais rafler 5 titres en sa présence. Pour Bottas, s’il s’est contenté des places d’honneur le bilan est tout de même reluisant : il a décroché 3 podium sur son passage au sein de la firme allemande et il n’a jamais quitté le top 5 du classement général des pilotes. Un bel exploit qui suscite le respect.

Bottas rassuré pour la suite