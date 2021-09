Formule 1

Formule 1 : Leclerc réagit au recrutement de Mercedes !

Publié le 10 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Georges Russell sera désormais le second pilote de Mercedes. Une nouvelle situation à gérer pour Lewis Hamilton. Charles Leclerc a été invité à la commenter.

Georges Russell va donc succéder à Valtteri Bottas. Après 5 ans le duo entre le Finlandais et Lewis Hamilton prendra officiellement fin au terme de la saison. Pour le remplacer Mercedes a misé sur un jeune pilote britannique, qui concourt cette année pour l’écurie Williams. 15e du classement général il s’est illustré avec deux coups d’éclat : une 8e place au Grand Prix des Pays-Bas et surtout une 2e place à Spa sous une pluie battante, au terme d’une course de… 4 tours.

Un problème à venir ?