Formule 1 : Quand Lewis Hamilton arrêtera-t-il sa carrière ? Il répond !

Publié le 8 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Passé à la 2ème place du classement général derrière Max Verstappen, Lewis Hamilton a répondu à une question concernant sa fin de carrière. Le doute plane…

Lewis Hamilton sort d’une semaine difficile. Premier au classement général après la trêve, le pilote anglais a perdu sa place de leader au profit de Max Verstappen. Pour le moment, rien n’est perdu puisque Hamilton a encore 9 courses pour récupérer son trône. Mais la menace est plus que jamais présente. Si Verstappen devient champion du monde, cela ressemblera à une passation de pouvoir. Encore faut-il que Lewis Hamilton lâche l’affaire…

« J’aime toujours être ici et j’espère mériter d’être toujours là »