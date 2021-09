Formule 1

Formule 1 : Les grandes révélations de la femme de Michael Schumacher

Publié le 8 septembre 2021 à 10h35 par A.M.

Très discrète dans les médias, Corinna Schumacher, la femme du septuple Champion du monde de Formule 1, est sortie du silence afin d'évoquer l'état de santé de son mari.

C'est suffisamment rare pour être souligné. Corinna Schumacher, la femme du Baron Rouge, se fait très discrète dans les médias concernant l'état de santé de son mari, dans le coma depuis son terrible accident de ski subi en décembre 2013. Les rares communications venaient de l'attachée de presse de Michael Schumacher, Sabine Kehm, ou encore de Jean Todt, président de la FIA, resté très proche de la famille du septuple Champion du monde de Formule 1 dont il était le patron au sein de la Scuderia Ferrari. Mais alors que Netflix diffusera un documentaire exceptionnel sur Michael Schumacher le 15 septembre, sa femme Corinna a donc décidé de sortir du silence pour la première fois depuis plusieurs années.

«On est ensemble, on vit ensemble à la maison»