Formule 1

Formule 1 : Red Bull est reconnaissant envers Verstappen !

Publié le 6 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Le Grand Prix des Pays-Bas a été remporté par Max Verstappen à domicile. Red Bull a tenu à féliciter son pilote vedette.

Max Verstappen semble avoir définitivement franchi un cap cette saison. Grâce à sa victoire sur le circuit des Pays-Bas, la 7e depuis le début de la saison, le Néerlandais a repris la tête du classement général du championnat du monde de F1. Il dispose désormais de trois points d’avance sur son concurrent de Mercedes Lewis Hamilton. Seule déception, la 8e place de Sergio Pérez qui ne permet pas à Red Bull Racing de revenir sur l’écurie allemande.

Red Bull remercie Verstappen