Formule 1

Formule 1 : Alonso évoque son image auprès du jeune public

Publié le 10 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Fernando Alonso fait son retour en Formule 1 après deux ans d'absence. Si ses résultats sont contrastés il ne faut pas oublier la réussite lors de ses 20 ans de carrière.

Fernando Alonso fait son grand retour en Formule 1 cette année après deux ans d’absence. L’Espagnol est l’un des plus grands noms du circuit actuel, avec ses 2 titres de champion du monde, ses 32 victoires et ses 97 podiums. Pour cette saison, il n’ a certes pas la même réussite que lors de ses plus jeunes années, mais Alonso termine régulièrement dans les points, ce qui lui permet de pointer au 10e rang au classement général.

Alonso mal perçu par le jeune public ?