Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Fernando Alonso sur son avenir !

Publié le 8 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Fernando Alonso (40 ans) dispute actuellement sa 18ème saison en F1, et le pilote Alpine ne pense pas encore à la retraite.

Le week-end dernier, Fernando Alonso a décroché un nouveau résultat satisfaisant au Grand Prix des Pays-Bas, en terminant 6ème, entre les deux Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz Jr. Cette saison, le pilote espagnol de 40 ans a terminé à neuf reprises dans les points, au volant de son Alpine. Après 18 saisons en F1, Fernando Alonso pense toujours à prendre du plaisir au bord d’un baquet, et il ne compte pas s'arrêter là.

« J'espère que je pourrai continuer à courir pendant au moins deux, trois ou quatre ans »