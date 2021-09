Formule 1

Formule 1 : Verstappen en rajoute une couche sur sa victoire aux Pays-Bas !

Publié le 8 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Après le Grand Prix des Pays-Bas qu’il a disputé chez lui, Max Verstappen a révélé ne pas avoir plus de pression devant son public.

Max Verstappen a remporté le Grand Prix des Pays-Bas face à son public ce week-end. Le Néerlandais avait en plus signé la pole positon en amont. Le pilote de l’écurie Red Bull est désormais en tête du classement des pilotes en devançant Lewis Hamilton. Mais avant la course, Max Verstappen n’était pas plus tendu qu’à l’accoutumée de faire ce Grand Prix à domicile. Il se savait attendu et a répondu de la meilleure des façons comme l'explique l'intéressé.

« C’est bien d’être capable de tenir ses promesses et surtout de gagner »