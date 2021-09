Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton tacle Mercedes !

Publié le 6 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Le GP des Pays-Bas a vu Verstappen finir devant Hamilton. Le Hollandais a surtout récupéré la première place du classement général au détriment de l'Anglais qui accuse son équipe !

Le GP des Pays-Bas ce dimanche a marqué une nouvelle étape dans l’affrontement passionnant entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le duel n’en finit plus de faire saliver les amoureux de la Formule 1. Grâce à sa victoire à domicile, Verstappen a pris la première place, trois points devant Hamilton. L’anglais, 7 fois champion du monde, peut-il voir le titre lui échapper pour la première fois depuis 2013 ?

Hamilton accuse Mercedes