Formule 1

Formule 1 : Ricciardo explique pourquoi il a «pété les plombs» !

Publié le 13 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

L’Australien, Daniel Ricciardo, a gagné le Grand Prix d’Italie ce week-end. Le pilot McLaren s’est exprimé au sujet de sa nervosité au volant de sa F1.

Encore une surprise ! Un an après la victoire de Pierre Gasly à bord d’une AlphaTauri, Daniel Ricciardo a repris le flambeau, en gagnant sur le circuit de Monza. Le pilote australien doit cette victoire au duo Hamilton-Verstappen, grâce à un accident qui fait débat actuellement. Cette collision a permis à McLaren de réaliser le doublé, avec l’Australien devant le Britannique, Lando Norris et le pilote Mercedes, Valtteri Bottas. En arrivant, Daniel Ricciardo a expliqué sa nervosité au volant de sa F1 sur les derniers tours.

«Je suis un peu plus à l’aise et confiant avec ma voiture»