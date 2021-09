Formule 1

Formule 1 : Russell, Albon... Verstappen valide les changements pour 2022 !

Publié le 9 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

La saison prochaine, Alexander Albon rejoindra Williams tandis que George Russell ira de son côté chez Mercedes. Deux transferts validés par Max Verstappen.

La grille de départ va connaître quelques changements en 2022 ! Alors que Kimi Raikkonen prendra sa retraite à la fin de la saison, Valtteri Bottas le remplacera chez Alfa Romeo. George Russell prendra quant à lui son baquet chez Mercedes, tandis qu'Alexander Albon ira chez Williams. Des arrivées qui ont ravi le pilote Red Bull, Max Verstappen.

Verstappen content pour Albon et Russell