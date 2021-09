Formule 1

Formule 1 : Les gros doutes de Sebastian Vettel sur son avenir !

Publié le 9 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Arrivé chez Aston Martin en début de saison, Sebastian Vettel ne sait toujours pas si son année en option sera reconduite.

Sebastian Vettel a retrouvé le plaisir de piloter à bord de l’Aston Martin. Après avoir enchaîné les mauvais résultats avec Ferrari, le pilote allemand a été transféré dans l’ancienne écurie, Racing Point, rachetée par le père de Lance Stroll. Le quadruple champion du Monde a signé un contrat d’une année, plus une saison en option (2022). Malgré ses deux podiums obtenus cette année en Azerbaïdjan et en Hongrie, alors qu’il a été disqualifié, Sebastian Vettel parle de son avenir, qui reste en suspens.

« Mon avenir ? Aucune nouvelle de mon côté à ce sujet »