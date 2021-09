Formule 1

Formule 1 : Cette sortie forte sur la rivalité Verstappen-Hamilton...

Publié le 9 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

L'arrivée au plus haut niveau de Max Verstappen permet de relancer le suspens en F1. De même pour l'intérêt du sport ?

La Formule 1 se nourrit de duel de légende : Alain Prost contre Ayrton Senna, Fernando Alonso contre Sebastian Vettel… mais Lewis Hamilton semblait avoir écrasé la concurrence. L’Anglais, co-recordman du nombre de titres de champion du monde de F1, souhaiterait devenir le premier pilote de l’histoire à remporter huit titres. Mais Hamilton va devoir batailler cette saison. Max Verstappen lui offre une farouche opposition, le Néerlandais étant même l’actuel leader du championnat du monde.

Hamilton-Verstappen une bonne publicité pour la F1 ?