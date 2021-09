Formule 1

Formule 1 : Russell, un danger pour Hamilton ?

Publié le 9 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

C'est désormais officiel Georges Russell va remplacer Valtteri Bottas comme coéquipier de Lewis Hamilton à partir de 2022. De quoi faire de l'ombre à l'Anglais ?

Mercedes va désormais entamer un nouveau cycle. Après 5 ans au sein de l’écurie allemande, Valtteri Bottas va rejoindre Alfa Romeo. De quoi laisser un grand vide, pour celui qui s’est comporté comme le coéquipier idéal pour Lewis Hamilton. Avec le Finlandais comme n°2, Hamilton a remporté 5 titres de champion du monde de Formule 1. Mais désormais, l’Anglais va devoir compter sur un nouveau binôme Georges Russell.

Russell un ennemi pour Hamilton ?