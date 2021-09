Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso réagit à l’accident entre Hamilton et Verstappen !

Publié le 13 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Après l’accident spectaculaire entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, Fernando Alonso a réagi aux décisions prises par la FIA.

Les images ont fait le tour du monde et elles seront sûrement les plus marquantes de cette saison de Formule 1. Au 26ème tour du Grand Prix de Monza, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont percutés, entrainant ainsi l’abandon des deux leaders du championnat pour la course. A l’issue du Grand Prix, la FIA a pris la décision de sanctionner Max Verstappen, jugé coupable, de 3 places sur la prochaine grille de départ. Une sanction à laquelle a réagi Fernando Alonso.

« Je ne comprends donc pas pourquoi il y a une pénalité »