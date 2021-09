Formule 1

Formule 1 : L'énorme réaction de Bottas après l’accrochage entre Hamilton et Verstappen !

Publié le 12 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Après le violent accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix d'Italie, Valtteri Bottas a été le premier à réagir.

Le pilote de l'écurie McClaren, Daniel Ricciardo, a remporté le Grand Prix d’Italie ce dimanche. Mais ce n’est pas la victoire de l’Australien qui a retenu l’attention sur le circuit de Monza. En effet, un énorme accrochage a eu lieu entre les deux candidats au titre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Les deux favoris ont donc été contraints à l’abandon.

« Je sais pas… C’est malheureux »