Formule 1

Formule 1 : Verstappen en remet une couche après son accrochage avec Hamilton !

Publié le 12 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Suite à l’accrochage avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a avoué ne pas vouloir en discuter avec le Britannique pour le moment.

Le violent accrochage dont Lewis Hamilton et Max Verstappen étaient les protagonistes a quasiment éclipsé le triomphe de Daniel Ricciardo lors du Grand Prix d’Italie. À mi-course les deux premiers au classement des pilotes se sont percutés et ont dû mettre un terme à leur course, même si aucun des deux n’était blessé. À l’issue de la course, le pilote de l’écurie Red Bull n’avait pas vraiment l’intention d’en discuter avec le Britannique.

« Je ne pense pas, en tout cas, que ce soit déjà le bon moment pour reparler de tout cela avec lui »