Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton donne le ton avant le Grand Prix d’Italie !

Publié le 11 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Désormais en position de chasseur au classement des pilotes, Lewis Hamilton compte prendre tous les points qui se présentent à lui pour redevenir leader.

Il est maintenant deuxième au classement des pilotes mais ne s’avoue pas vaincu pour autant. Lewis Hamilton s’est fait détrôné par Max Verstappen après le Grand Prix des Pays-Bas remporté par le néerlandais. Le pilote de l’écurie Mercedes entend bien prendre sa revanche sur le circuit de Monza, où Pierre Gasly avait triomphé la saison dernière.

« Je donnerai tout pour sortir victorieux, ce sera maximum attaque ! »