Formule 1

Formule 1 : Hamilton félicite Bottas après sa performance à Monza !

Publié le 10 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 10 septembre 2021 à 20h42

Lewis Hamilton a décroché la 2ème position pour la grille des Qualifications sprint, devant le pilote Red Bull, Max Verstappen, mais derrière son coéquipier chez Mercedes,Valtteri Bottas. Le pilote britannique a profité de cette occasion pour le féliciter.

Après Silverstone, voici Monza ! C’est la deuxième fois que l’organisation, des essais qualificatifs du vendredi et des Qualifications Sprint (une course pour désigner le poleman de la course de dimanche) du samedi, se passe. Ce vendredi, Valtteri Bottas a décroché la pole position, pour la grille des Qualifications sprint, devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le pilote Mercedes a félicité le Finlandais, futur pilote d'Alfa Romeo.

« Bravo à Bottas pour son chrono »