Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen… Le coup de gueule de Red Bull après l’accrochage à Monza !

Publié le 18 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Après l’incident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen sur le circuit de Monza, seul le Néerlandais a été sanctionné. Une décision pas vraiment comprise par Christian Horner, le directeur de Red Bull.

L’accrochage mettant aux prises Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix d’Italie n’en finit plus de faire parler. Chacun a défendu sa position en rejetant la faute sur l’autre. Mais c’est bien le pilote néerlandais qui a été sanctionné par la FIA. Il a reçu une pénalité de 3 places sur la grille de départ du Grand Prix de Russie. Christian Horner est revenu sur cette décision estimant que les deux pilotes étaient responsables.

«Si la FIA voulait marquer le coup, elle aurait pu infliger la même pénalité aux deux pilotes»