Formule 1 : Mercedes, Hamilton… Le coup de gueule de Red Bull !

Publié le 15 septembre 2021 à 17h35 par T.M.

Suite à l’accident intervenu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à Monza, Helmut Marko, dirigeant de Red Bull, s’est lâché.

La bataille fait rage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre de champion du monde. Une lutte qui va toutefois quelques fois un peu trop loin comme cela a été le cas lors du dernier Grand Prix à Monza. En effet, les deux pilotes ont occasionné un énorme accident, durant lequel le Britannique s’est d’ailleurs fait une belle frayeur. Toutefois, entre Mercedes et Red Bull, on n’en est pas resté là. Et ce mercredi, c’est Helmut Marko qui a pointé du doigt l’écurie de Lewis Hamilton.

Red Bull accuse !