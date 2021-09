Formule 1

Formule 1 : Hamilton revient sur l'incident avec Verstappen !

Publié le 14 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Le GP de Monza restera dans les annales de cette saison pour l'incident liant (à nouveau) Max Verstappen et Lewis Hamilton. L'Anglais craint que d'autres accrochages du même type ait lieu.

25e tour du Grand Prix de Monza. En ayant pris trop de temps au stand, Max Verstappen tente de revenir sur les pas de son concurrent Lewis Hamilton. Pour tenter de redépasser son concurrent il se rapproche de lui. Dans une chicane, les deux pilotes rentrent en collision, la monoplace de Verstappen passant même au dessus de celle d’Hamilton. Si aucun des deux pilotes n’est blessé, la course a néanmoins dû être arrêtée.

Hamilton met en cause le comportement de Verstappen