Formule 1 : Max Verstappen accuse Lewis Hamilton après leur accrochage !

Publié le 12 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Après l’accrochage survenu lors du GP d’Italie, Max Verstappen a estimé que Lewis Hamilton aurait dû beaucoup mieux se situer.

Malgré la victoire du pilote australien Daniel Ricciardo, c’est un autre événement qui a marqué le Grand Prix d’Italie. En effet, un violent accrochage à mi-course a mêlé Lewis Hamilton et Max Verstappen sur le circuit de Monza. Si le Britannique a chargé Max Verstappen à l’issue de la course, le Néerlandais s’est montré moins offensif, même s’il estime que Lewis Hamilton est le responsable.

«S'il m'avait laissé un peu plus d'espace dans le virage...»