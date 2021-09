Formule 1

Formule 1 : L’énorme aveu de Norris sur l’accrochage entre Hamilton et Verstappen !

Publié le 13 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Témoin de l'incident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, Lando Norris a révélé qu'il avait préféré ne pas attaquer Daniel Ricciardo pour ne pas vivre la même expérience.

Lando Norris a accroché la deuxième place lors du Grand Prix d’Italie, terminant juste derrière son coéquipier Daniel Ricciardo chez McClaren. Un très beau résultat pour l’écurie britannique mais c’est davantage l’accrochage survenu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui a marqué les esprits. Et en voyant cet incident, Lando Norris a préféré ne pas prendre le risque d'attaquer son coéquipier.

« Donc quand j’ai pensé, peut-être que je vais essayer, ça a clignoté dans ma tête, et j’ai pensé que peut-être... ce n’est pas la décision la plus sage »