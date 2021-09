Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton monte au créneau après la décision de la FIA !

Publié le 13 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Après l’accident de Monza ce dimanche, Lewis Hamilton s’est satisfait des décisions prises à l’encontre de Max Verstappen, son concurrent direct.

Les deux s’étaient accrochés à Silverstone, ils ont remis cela ce dimanche à Monza, en Italie. A mi-chemin, Max Verstappen et Lewis Hamilton, les deux leaders du championnat, se sont percutés. Contraints d’abandonner, ils n’ont pourtant pas reçu la même sanction. Max Verstappen est pénalisé de 3 places sur la prochaine grille de départ, alors qu’Hamilton s’en sort indemne. Une décision que juge logique le pilote de l’écurie Mercedes.

« J’espère que cela va calmer Max, parce que ça ne peut plus continuer comme ça »