Formule 1

Formule 1 : Les nouvelles confidences de la femme de Michael Schumacher

Publié le 15 septembre 2021 à 13h35 par A.M.

Très discrète dans les médias au sujet de la santé de son mari, Corinna Schumacher en dit plus à ce sujet à l'occasion d'un documentaire sur le septuple Champion du monde, diffusé sur Netflix.

Depuis décembre 2013; l'état de santé de Michael Schumacher est un secret bien gardé. Et pour cause, le septuple Champion du monde de Formule 1, victime d'un grave accident de ski, a gardé de graves séquelles. Corinna Schumacher, la femme de l'ancien pilote Ferrari, se fait très discrète à ce sujet, mais à l'occasion d'un documentaire diffusé sur Netflix concernant le Baron Rouge, elle en dit plus sur l'état de santé de son mari.

«Il est différent mais il est toujours là»